Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rollerfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit Pkw - schwer verletzt

Bad Sassendorf (ots)

Am Montag, den 13.04.2026, um 11:50 Uhr, kam es in der Dorfstraße in Bad Sassendorf-Weslarn, im Bereich des dortigen Kreisverkehrs, zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Mann aus Soest wollte mit seinem VW Caddy in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah der Fahrer einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 69-jährigen Rollerfahrer aus Lippetal.

Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, infolgedessen der Rollerfahrer stürzte und schwer verletzt wurde. Der Rollerfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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