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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rollerfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit Pkw - schwer verletzt

Bad Sassendorf (ots)

Am Montag, den 13.04.2026, um 11:50 Uhr, kam es in der Dorfstraße in Bad Sassendorf-Weslarn, im Bereich des dortigen Kreisverkehrs, zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Mann aus Soest wollte mit seinem VW Caddy in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah der Fahrer einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 69-jährigen Rollerfahrer aus Lippetal.

Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, infolgedessen der Rollerfahrer stürzte und schwer verletzt wurde. Der Rollerfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Janis Hennemann
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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