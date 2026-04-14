Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 46-Jähriger landet nach mehreren Vergehen in der Zelle

Lippstadt (ots)

Ein 46-jähriger Mann wurde am Montag (13. April) in Lippstadt mehrfach auffällig. Er landete schließlich im Polizeigewahrsam.

Eine Streifenwagenbesatzung sah den polizeibekannten Lippstädter gegen 9:30 Uhr mit einem E-Scooter am Bahnhof. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Elektroroller am Sonntag (12. April) als gestohlen gemeldet worden war. Im Verlauf der Kontrolle war der Deutsch-Kasache verbal aggressiv und beleidigte die Beamten, die ihm schließlich einen Platzverweis erteilten.

Es sollte aber nicht das einzige Vergehen des 46-Jährigen an diesem Tag bleiben: Gegen 12:40 Uhr wurde der Polizei ein Ladendiebstahl aus einem Supermarkt an der Bökenförder Straße gemeldet. Dort soll der Lippstädter zuvor eine Flasche Wodka und eine Dose Energydrink gestohlen haben. Zudem soll er eine Mitarbeiterin beleidigt haben.

Als die Beamten den Mann außerhalb des Geschäftes antrafen, machte er einen deutlich alkoholisierten Eindruck. Er verhielt sich unkooperativ, beleidigte die Beamten und verweigerte einen Atemalkoholtest. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 46-Jährige ins Polizeigewahrsam gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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