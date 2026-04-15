Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bronzefigur vom Dorfplatz in Wickede-Wiehagen entwendet

Wickede (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch (15. April 2026) eine Kupfer-Kunstfigur vom "BänkeWeg Dorfplatz" an der Alten Kirchstraße entwendet.

Die Tat wurde der Polizei gegen 08:14 Uhr gemeldet. Einsatzkräfte waren kurze Zeit später vor Ort und stellten fest, dass eine etwa 1,40 Meter große Figur gewaltsam aus ihrer Verankerung herausgebrochen und entwendet worden war. Der Boden wurde dabei beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Figur am Vortag noch vorhanden. Ein Anwohner beobachtete gegen 02:45 Uhr einen Transporter im Bereich des Tatortes. Ob ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Ein möglicher Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall aus Oktober 2025 wird geprüft, konkrete Hinweise liegen derzeit nicht vor.

Ob Videoaufnahmen aus dem Umfeld zur Auswertung herangezogen werden können, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Ebenso wird geprüft, ob weitere Zeugenhinweise vorliegen.

Das Motiv ist derzeit unklar. Ein Diebstahl mit Blick auf den Materialwert kann nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiwache in Werl unter 02922 91000 oder auf der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

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