Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei bittet um Mithilfe

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Hinweisen. Zwei bislang unbekannte maskierte Tatverdächtige betraten am 16. Juli 2025 gegen 21 Uhr einen Supermarkt auf dem Scheideweg und forderten die Kassiererin unter Vorhalt eines Messers auf, die Kasse zu öffnen. Ein dritter Tatverdächtiger begab sich währenddessen zu einer anderen Mitarbeiterin des Supermarktes und forderte diese unter Vorhalt eines eingeschalteten Elektroschockers auf, die Zugangstür zum Tresor zu öffnen. Im weiteren Verlauf verließen die Tatverdächtigen ohne Beute den Supermarkt. Vor der Tat wurden die Täter von einer Überwachungskamera videografiert.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8120 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/198435

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell