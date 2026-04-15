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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brandstiftung am Rathaus - zwei Kinder tatverdächtig

Soest (ots)

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am Mittwochmorgen (15. April) kurz nach 8 Uhr zum Rathaus in Soest alarmiert. Dort war ein Brand gemeldet worden.

Vor Ort stellte sich heraus, dass Laub in einem Lichtschacht brannte. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Zeugen berichteten, dass kurz zuvor Kinder im Bereich des Rathauses mit Streichhölzern hantiert hätten. Im Rahmen der Fahndung wurden in der Nähe des Bahnhofs ein Elf- und ein Zwölfjähriger, beide aus Soest, angetroffen. Einsatzkräfte brachten die Tatverdächtigen daraufhin zur Polizeiwache.

Im Rahmen der Vernehmung sagten die beiden aus, sowohl für den Brand am Rathaus als auch für mehrere Brände im Stadtgebiet Soest in den vergangenen Wochen verantwortlich zu sein. Sie werden bis auf Weiteres in einer psychiatrischen Einrichtung betreut. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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