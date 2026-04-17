POL-SO: Auseinandersetzung mit Messer - zwei Verletzte
Werl (ots)
In der Nacht zu Freitag (17. April) kam es in einer Notunterkunft in der Straße "Am Grüggelgraben" in Werl zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern.
Die Polizei wurde gegen 4:20 Uhr zu der Unterkunft gerufen. Dort hatten ein 72-jähriger Deutsch-Pole und ein 35-jähriger Deutsch-Spanier zuvor eine Auseinandersetzung, bei der nach bisherigen Erkenntnissen mindestens ein Messer zum Einsatz kam. Beide Beteiligten erlitten dabei Schnitt- und Stichverletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.
Da nicht auszuschließen war, dass die Männer unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln standen, wurden ihnen Blutproben entnommen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Der genaue Tathergang ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
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