Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei brennende Altkleidercontainer - Eine aggressive Tatverdächtige

Lippstadt-Cappel (ots)

Am Donnerstag, den 16.04.2026 um 23:46 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge einen brennenden Altkleidercontainer im Böbbingweg, in Lippstadt-Cappel. Bereits bei dem Eintreffen der Polizei stand der Container in Vollbrand. Trotz der sofortigen Löschversuche der Feuerwehr entstand am Altkleidercontainer ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Ungefähr 90 Minuten später, um 01:25 Uhr, wurde die Polizei erneut zu einem brennenden Container gerufen. Es brannte erneut ein Altkleidercontainer, nur wenige hundert Meter vom ersten Brandort. Diesmal in der Cappeler Stiftsallee. Auch dieser Container wurde durch den Brand vollständig beschädigt.

Während der Löscharbeiten der Feuerwehr, fiel den Einsatzkräften eine weibliche Person im Nahbereich auf, welche zuvor schon am ersten Brandort gesehen worden war. Hierbei handelte es sich um eine 29-Jährige aus Salzkotten.

Bei der nachfolgenden Identitätsfeststellung verhielt sich die 29-Jährige aufbrausend und versuchte zudem, sich der Kontrolle zu entziehen. Dies konnte durch die Polizisten verhindert werden. Den Polizisten fiel sofort eine massive Alkoholisierung auf. Der Konsum weiterer berauschender Mittel konnte ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

Nachdem die 29-Jährige auf ihre Anwesenheit bei beiden Einsatzörtlichkeiten angesprochen wurde, zeigte sich diese geständig. Sie gab an, beide Brände vorsätzlich gelegt zu haben. Im Rahmen der Durchsuchung ihrer Kleidung wurde ein Feuerzeug aufgefunden. Im weiteren Einsatzverlauf sollte die 29-Jährige mit dem Funkstreifenwagen zur Polizeiwache gebracht werden. Im Streifenwagen trat die Beschuldigte nach den Polizisten. Auch bei der Blutprobe leistete die 29-Jährige Widerstand und versuchte mehrfach, nach den Beamten zu schlagen und zu treten. Die Polizisten blieben unverletzt.

Ob die 29-Jährige für weitere Brände in der Vergangenheit verantwortlich ist, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

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