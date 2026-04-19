Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pedelecfahrerin kollidiert mit Pkw und verletzt sich

Soest (ots)

Leichte Verletzungen trug am gestrigen Samstag eine 64-jährige Pedelecfahrerin nach einem Verkehrsunfall davon. Gegen 12.40 Uhr verlor die Soesterin auf dem nordöstlichen Radweg des Kreisverkehrs Paradieser Weg / Ardeyweg aus unklarer Ursache die Kontrolle über ihr Zweirad. Auf der Fahrbahn kollidierte sie mit dem BMW einer 46-jährigen Soesterin, die zu dieser Zeit den Paradieser Weg in Richtung Westen befuhr. Die Radfahrerin kam zu Fall und wurde zur ambulanten Behandlung einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zirka 850 Euro. (lh)

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