POL-SO: Einbruch in Kindergarten
Werl (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag, den 16.04.2026, 17:00 Uhr bis Freitag, den 17.04.2026, 07:30 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten im Westuffler Weg in Werl ein. Die Täter gelangten über den Innenhof in das Gebäude indem sie eine Tür aufhebelten. Mehrere Schubladen wurden geöffnet und Bargeld entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/9100-2634 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen. (as)
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