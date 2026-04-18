POL-SO: Einbruch in Kindergarten

Werl (ots) - In der Nacht zu Freitag (17. April) kam es in einer Notunterkunft in der Straße "Am Grüggelgraben" in Werl zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Die Polizei wurde gegen 4:20 Uhr zu der Unterkunft gerufen. Dort hatten ein 72-jähriger Deutsch-Pole und ein 35-jähriger Deutsch-Spanier zuvor eine Auseinandersetzung, bei der nach bisherigen Erkenntnissen mindestens ein Messer zum Einsatz kam. ...

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