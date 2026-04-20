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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei erfolgreich

Soest (ots)

Das Begehen von Straftaten lohnt sich nicht. Diese Erfahrung machten nun auch zwei eritreische Straftäter in der Stadt Soest:

Einem findigen Ladendetektiv ist es zu verdanken, dass sich ein Ladendieb nun in Haft befindet. Am Montag, den 02.04.2026 um 13:50 Uhr, wurde ein 29-jähriger Mann in einem Drogeriemarkt in Soest durch Überwachungskameras dabei gefilmt, wie dieses Parfüm mit einem Gesamtwert von 900 Euro entwendete. Da der Diebstahl erst nach Ladenschluss auffiel, konnte der Täter vor Ort nicht gestellt werden. Circa zwei Wochen später, wurde der Mann durch den Ladendetektiv im Drogeriemarkt wiedererkannt und zweifelsfrei als Ladendieb identifiziert. Auch bei seinem zweiten Besuch versuchte er, Parfüm in einem Gesamtwert von 500 Euro zu entwenden. Auf den Diebstahl angesprochen, zeigte sich der Mann gegenüber den Polizisten geständig.

Nun klickten die Handschellen: Der Ladendieb wurde aufgrund von Wiederholungs- und Fluchtgefahr vorläufig festgenommen und bis zur Hauptverhandlung in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ebenfalls in Haft sitzt nun ein weiterer, polizeibekannter 29-jähriger Mann aus Eritrea. Dieser fiel im April diesen Jahres wiederholt durch den Konsum berauschender Mittel negativ im Stadtbild Soest auf. Auch bei Eintreffen der Polizisten verhielt sich die Person aufbrausend und unkooperativ. Hierbei versuchte der Mann einen Polizisten zu schlagen, sodass er mehrmals im Polizeigewahrsam landete. Während der Maßnahmen beleidigte der Mann die Beamten fortlaufend und sperrte sich aktiv. Da auch hier Fluchtgefahr besteht, wurde die Person nun bis zur Hauptverhandlung an die Justizvollzug überstellt.

Nur durch die gute Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei konnten diese beiden Erfolge erzielt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Janis Hennemann
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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