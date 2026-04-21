Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand eines Altkleidercontainers - Tatverdächtige in Gewahrsam genommen

Lippstadt (ots)

Am Montagabend (20. April 2026) wurde die Polizei gegen 22:19 Uhr durch die Rettungsleitstelle über einen Brand in der Barbarossastraße in Lippstadt informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen stand ein Altkleidercontainer in Flammen.

Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte brannte der Inhalt des Containers bereits, Flammen traten aus der Einwurföffnung aus. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Es entstand Sachschaden an dem Container.

Vor Ort befindliche Zeugen hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Hinweise auf verdächtige Personen ergaben sich zunächst nicht.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde im Nahbereich eine 29-jährige Frau aus Salzkotten angetroffen und kontrolliert. Die Frau machte einen deutlich alkoholisierten Eindruck. Bei der Durchsuchung wurden unter anderem mehrere Feuerzeuge sowie weitere potenziell tatgeeignete Gegenstände aufgefunden.

Die Beschuldigte ist bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde die Frau in Gewahrsam genommen. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete sie Widerstand, weshalb zusätzlich ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandursache und zum Tathergang, dauern an.

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