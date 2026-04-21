Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Jagdgeschäft - Hochwertige Wärmebildkameras entwendet

Lippstadt (ots)

In der Zeit von Freitag, den 17.04.2026, 18:30 Uhr, bis Montag, den 20.04.2026, 09:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Jagdgeschäft an der Erwitter Straße in Lippstadt ein.

Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt. Bisher ist bekannt, dass mehrere hochwertige Wärmebildkameras mit einem Warenwert im fünfstelligen Bereich entwendet worden sind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Schusswaffen gestohlen.

Die Kriminalpolizei sicherte an der Örtlichkeit Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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