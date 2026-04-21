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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfallflucht in Werl - Polizei bittet um Mithilfe

Werl (ots)

Nachdem eine 43-jährige Werlerin zu ihrem geparkten Auto zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden fest. Es liegen Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug vor. Zusätzlich bittet die Polizei um Mithilfe.

Am Mittwoch, den 15.04.2026 zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr, parkte die Werlerin mit ihrem Auto auf einem öffentlichen Parkplatz in Höhe der Anschrift "Kletterpoth 1" in Werl. Die Werlerin verließ die Örtlichkeit zunächst.

Während die 43-jährige zum Parkplatz zurückkehrte, bemerkte sie einen schwarzen SUV mit silbernen Applikationen an den Seiten, welcher unmittelbar neben ihrem Auto parkte. Bei Erblicken der Werlerin verließ der SUV den Parkplatz schlagartig. Bei dem SUV habe es sich um einen BMW oder einen Mercedes gehandelt. Das bekannte Fragmentkennzeichen lautet: SO-RB.

An ihrem Auto stellte die Werlerin schließlich einen deutlichen Unfallschaden fest. Sie beschreibt die Personen aus dem SUV wie folgt:

   Fahrer:
   - Männlich
   - Ungefähr 70 Jahre alt
   - Dunkel gebräunt
   - Stabile Statur
   - Dunkle, kurze Haare
   - Schwarze Kleidung
   Beifahrerin:
   - Weiblich
   - Ungefähr 70 Jahre alt
   - Dunkel gebräunt
   - Stabile Statur
   - Schwarze, kinnlange Haare
   - Schwarze Kleidung

Am Auto der Frau konnte die Polizei noch Spuren sichern. Nun übernimmt das Verkehrskommissariat die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder einem der Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Janis Hennemann
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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