Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schlafgast überrascht Einbrecher - Täter flüchtet

Lippstadt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (21.04.2026) kam es in der Westernkötter Straße in Lippstadt zu einem Einbruch. Der Bewohner selbst war nicht vor Ort, aber sein Schlafgast traf überraschend auf den Eindringling.

Kurz nach 5 Uhr hörte der 36-Jährige ein lautes Klirren an der Wohnungstür. Als er nach der Ursache für das Klirren suchte, traf er im Flur überraschend auf einen maskierten Einbrecher, der eine Pistole bei sich trug. Als der Einbrecher wiederum den Schlafgast bemerkte, flüchtete er schlagartig aus der Wohnung.

Der 36-Jährige konnte den bislang unbekannten Täter wie folgt beschreiben: - 1,80 bis 1,90 Meter Körpergröße - schlanke Statur - dunkle Kleidung

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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