Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Ohne Führerschein auf der B10 unterwegs

Hinterweidenthal (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ist das Ergebnis einer Spritztour mit einem Mercedes-Benz. Beamte der Bundespolizei und der Polizei Dahn kontrollierten auf der B10 einen 42-jährigen Autofahrer. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass dem Mercedes-Fahrer bereits 2014 seine Fahrerlaubnis entzogen worden ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und er musste an der Kontrollörtlichkeit abgeholt werden. |pidn

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