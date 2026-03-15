POL-PIDN: Ohne Führerschein auf der B10 unterwegs
Hinterweidenthal (Kreis Südwestpfalz) (ots)
Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ist das Ergebnis einer Spritztour mit einem Mercedes-Benz. Beamte der Bundespolizei und der Polizei Dahn kontrollierten auf der B10 einen 42-jährigen Autofahrer. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass dem Mercedes-Fahrer bereits 2014 seine Fahrerlaubnis entzogen worden ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und er musste an der Kontrollörtlichkeit abgeholt werden. |pidn
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