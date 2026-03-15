Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Versuchter Einbruch endet mit Sachschaden

Dahn (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Am Samstagmorgen gegen 11.20 Uhr kam es in der Industriestraße in Dahn-Reichenbach zu einem Einbruchsversuch. Unbekannte Täter hatten versucht in eine dortige Lagerhalle einer Firma einzubrechen. Hierzu machten sie sich an der Zugangstür zu schaffen und schlugen eine Scheibe ein. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand konnten die Täter keine Beute erlangen. Der geschätzte Sachschaden am Gebäude beträgt etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-15299 oder unter pidahn@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Dahn in Verbindung zu setzen. |pidn

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell