Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Ortsschild gestohlen und im Straßengraben entsorgt

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Rumbach (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Rumbach zu einem Diebstahl des Ortseingangsschildes. Am Samstagmorgen meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass im Straßengraben an der L489 zwischen Bruchweiler-Bärenbach und Dahn-Reichenbach das Ortsschild von Rumbach liegt. Die Beamten konnten das Schild sicherstellen. Eine Überprüfung ergab, dass das Ortseingangsschild von Bundenthal kommend fehlte. Unbekannte Täter hatten vermutlich in der Nacht das Schild aus seiner Halterung entwendet und dann im Bereich der L489 entsorgt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-15299 oder unter pidahn@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Dahn in Verbindung zu setzen. |pidn

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