PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Dahn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Fahranfänger kommt mit Leichtkraftrad von der Fahrbahn ab

Schwanheim (ots)

Am Samstagmittag den 07.03.2026 wurde ein 16-jähriger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße schwer verletzt. Der Fahranfänger befuhr mit seiner Kawasaki die K54 in Richtung Schwanheim. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und kollidierte mit einem rechts neben der Fahrbahn stehenden Baum. Der Jugendliche wurde in ein nächstgelegenes Krankenhaus verbracht.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Dahn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Dahn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Dahn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren