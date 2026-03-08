Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Fahranfänger kommt mit Leichtkraftrad von der Fahrbahn ab

Schwanheim (ots)

Am Samstagmittag den 07.03.2026 wurde ein 16-jähriger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße schwer verletzt. Der Fahranfänger befuhr mit seiner Kawasaki die K54 in Richtung Schwanheim. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und kollidierte mit einem rechts neben der Fahrbahn stehenden Baum. Der Jugendliche wurde in ein nächstgelegenes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell