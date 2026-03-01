Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Acht neue Anwärterinnen und Anwärter: Hauptzollamt Kiel vereidigt Nachwuchs für den gehobenen Zolldienst

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kiel, Schleswig-Holstein, Heiligenhafen; Mölln, Rendsburg, Schwentinental, Lübeck, (ots)

Am heutigen 1. März 2026 hat das Hauptzollamt Kiel acht Nachwuchskräfte vereidigt. Für sie beginnt damit das dreijährige duale Studium im gehobenen Zolldienst.

Bundesweit starten heute rund 400 Nachwuchskräfte in ihr Studium beim Zoll und gehören damit zu rund 48.000 Zöllnerinnen und Zöllnern in Deutschland.

Für diesen Einstellungsjahrgang waren beim Hauptzollamt Kiel 80 Bewerbungen eingegangen. Acht Bewerberinnen und Bewerber setzten sich im Auswahlverfahren durch und wurden heute zu Beamtinnen und Beamten auf Widerruf ernannt.

Mit der Vereidigung übernehmen sie von Beginn an Verantwortung für Staat und Gesellschaft. Das Studium verbindet wissenschaftliche Grundlagen mit intensiven Praxisphasen in den Dienststellen des Hauptzollamts Kiel. Die fachtheoretischen Studienabschnitte absolvieren die Nachwuchskräfte an den Hochschulen des Bundes für öffentliche Verwaltung. Nach drei Jahren schließen sie mit dem akademischen Grad "Bachelor of Laws (LL.B.)" ab.

Die Arbeit beim Zoll ist vielseitig und anspruchsvoll. Zöllnerinnen und Zöllner prüfen Warenströme, sichern Steuereinnahmen, bekämpfen Schwarzarbeit und sorgen für fairen Wettbewerb. Sie schützen Verbraucherinnen und Verbraucher und tragen zur Stabilität unserer Wirtschafts- und Sozialsysteme bei.

"Mit ihrer Vereidigung geben unsere Nachwuchskräfte ein klares Bekenntnis zu Recht und Gesetz ab. Sie entscheiden sich bewusst für eine Aufgabe im Dienst der Gesellschaft- mit Verantwortung, Integrität und Perspektive", so Robert Dütsch, Leiter des Hauptzollamts Kiel.

Nach erfolgreichem Abschluss stehen den Absolventinnen und Absolventen vielfältige Einsatzmöglichkeiten im gehobenen Zolldienst offen. Mit dem Studium erhalten sie eine fundierte akademische Qualifikation und zugleich einen sicheren Arbeitsplatz im Bundesdienst. Der Zoll übernimmt grundsätzlich alle geeigneten Nachwuchskräfte und bietet damit eine langfristige berufliche Perspektive.

Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll weitere Studien- und Ausbildungsplätze anbieten, um qualifizierten Nachwuchs für seine vielfältigen Aufgaben zu gewinnen. Mit Blick auf wachsende Anforderungen - etwa im internationalen Warenverkehr, bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit und in der Digitalisierung - setzt der Zoll dabei konsequent auf eine verlässliche Nachwuchsgewinnung.

Bewerbungen für den Einstellungsjahrgang zum 1. März 2027 sind noch bis zum 15. April 2026 möglich. Dies gilt für das duale Studium im gehobenen Zolldienst sowie für das Studium der Verwaltungsinformatik.

Für den Einstellungsjahrgang zum 1. September 2027 können sich Interessierte für die Ausbildung im mittleren Zolldienst sowie für das duale Studium im gehobenen Zolldienst oder der Verwaltungsinformatik noch bis zum 15. Oktober 2026 bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung und Studium finden sich unter www.zoll-karriere.de oder auf www.zoll.de im Bereich "Karriere".

Für Fragen zum dualen Studium im gehobenen Zolldienst beim Hauptzollamt Kiel steht das Team Nachwuchskräftegewinnung unter der Telefonnummer 0431 20083-1271 oder per E-Mail an: einstellung.hza-kiel@zoll.bund.de zur Verfügung.

Informationen zum Studium der Verwaltungsinformatik beim Zoll erteilt die Generalzolldirektion, Direktion I, Dienstort Münster, unter der Telefonnummer 0228 303-14364 oder per E-Mail an: Bewerbungen-VIT@zoll.bund.de.

Original-Content von: Hauptzollamt Kiel, übermittelt durch news aktuell