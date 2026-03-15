Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Betrunken mit Auto unterwegs

Hinterweidenthal (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Dahn auf der B10 einen 37-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter fest, dass der Fahrzeugführer vermutlich alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht - 1,16 Promille. Der 39-Jährige musste die Polizisten mit auf die Dienst-stelle begleiten. Nach der Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins musste er seine Reise zu Fuß fortsetzen. |pidn

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