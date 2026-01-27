Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche berauben 17-Jährigen in Erle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekanntes Trio hat am Montagmorgen, 26. Januar 2026, gegen 9.20 Uhr einen 17-jährigen Gelsenkirchener in Erle beraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Den Angaben des 17-Jährigen zufolge sprachen ihn die drei Jugendlichen bereits in der Straßenbahnlinie 301 in Fahrtrichtung Essener Straße an. An der Haltestelle "Erle Post" verließen sie mit ihm die Bahn und folgten ihm in Richtung der Kalthofstraße. Dort forderten sie die Tasche des Jugendlichen. Als er dies verweigerte, rissen sie die Tasche von seinem Oberkörper und warfen sie sich zu. Bei einem Versuch, seine Tasche zurückzuerlangen, trat einer der Unbekannten den 17-Jährigen. Dann flüchtete das Trio mit der Beute Richtung Osten. Die Tasche fand der Jugendliche kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts wieder. Daraus fehlte jedoch Bargeld.

Die drei unbekannten Jugendlichen sollen nach Angaben des Gelsenkircheners zwischen 15 und 18 Jahre alt gewesen sein und mit Akzent Deutsch gesprochen haben. Sie hatten schwarze, kurze Haare und eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Hose getragen.

Die Person, die getreten hat, soll circa 1,75 Meter groß gewesen sein und einen schwarzen Schlauchschal über dem Mundbereich getragen haben. Die beiden anderen Personen waren circa 1,60 Meter groß.

Hinweise zu den Flüchtigen bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell