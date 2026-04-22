Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus in Erwitte bleibt zunächst unbemerkt

Erwitte (ots)

Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes (17.04.2026 - 21.04.2026) wurde zunächst unbemerkt in ein Einfamilienhaus in der Kreilmanstraße in Erwitte eingebrochen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über einen Seiteneingang Zutritt zum Haus und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck.

Da sich die Bewohner zum Tatzeitpunkt im Urlaub befanden, fiel der Einbruch erst mit Zeitverzug auf. Die genaue Tatzeit kann daher nicht weiter eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen in der Umgebung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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