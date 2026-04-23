Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ladendiebe auf frischer Tat ertappt - Mitarbeiter leicht verletzt

Soest (ots)

Drei Ladendiebe wurden am späten Mittwochnachmittag (22. April) in Soest auf frischer Tat ertappt. Bei ihrer Flucht wurde ein Mann verletzt.

Gegen 17:45 Uhr beobachtete ein 35-jähriger Mitarbeiter in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße "Salzbrink" einen Mann mit einer großen blauen Sporttasche, der sich auffällig verhielt. Als er ihn ansprach, flüchtete er aus dem Geschäft. Dabei entriss der Mitarbeiter ihm die Sporttasche, in der sich allerdings noch kein Diebesgut befand. Den Flüchtigen beschrieb er so:

- 18 bis 20 Jahre alt - etwa 1,70 Meter groß - schmale Statur - osteuropäisches Erscheinungsbild - schwarze Haare - Schnäuzer und leichter Ziegenbart

Kurz darauf fielen dem Mitarbeiter und dem Ladendetektiv zwei weitere Männer auf, die mit einer großen, gefüllten Tragetasche in eine Umkleidekabine gegangen waren. Als sie die Tür zur Kabine öffneten, liefen die beiden Richtung Ausgang. Der Mitarbeiter versuchte, einen der Täter am Arm festzuhalten. Dabei kam es zu einer kurzen Rangelei, bei der der 35-Jährige gegen einen Bekleidungsständer fiel und sich leicht verletzte.

Die Diebe ließen ihre Beute zurück und flüchteten aus dem Geschäft. Dabei trat einer der Männer gegen die geschlossene Eingangstür, wodurch ein Glaselement zerstört wurde. Die beiden wurden folgendermaßen beschrieben:

Täter 1:

- 20 bis 30 Jahre alt - etwa 1,75 Meter groß - schmale Statur - europäisches Erscheinungsbild - schwarze Haare

Täter 2:

- 20 bis 30 Jahre alt - 1,70 bis 1,80 Meter groß - schmale Statur - europäisches Erscheinungsbild - rötliche Haare - weiße Kappe

In der zurückgelassenen Tasche befand sich Bekleidung mit einem geschätzten Warenwert im vierstelligen Bereich. Eine Fahndung im Umfeld des Geschäfts verlief ohne Erfolg.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

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