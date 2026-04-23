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POL-SO: 70-Jähriger wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

POL-SO: 70-Jähriger wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung
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Soest (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach dem vermissten Reinhard S. aus Soest und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Der 70-Jährige wird seit dem frühen Donnerstagmorgen (23. April) aus einem Seniorenheim in der nordwestlichen Innenstadt von Soest vermisst. Er ist an Demenz erkrankt und daher zeitlich und örtlich schlecht orientiert.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - 1,85 Meter groß
   - kräftige Statur
   - kurze, braune Haare

Über die Bekleidung zum Zeitpunkt seines Verschwindens liegen derzeit keine Informationen vor. Wer Reinhard S. sieht oder Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, soll sich umgehend unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei melden.

Hinweis für Medienvertreter: Das Foto darf im Rahmen der Fahndung veröffentlicht werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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