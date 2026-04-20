Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

Katzwinkel (ots)

Am Samstag, 18.04.2026, befuhr ein 24-jähriger Opel-Fahrer gegen 21:30 Uhr die Erlenstraße in Katzwinkel. Hierbei kam er von der Straße ab, und fuhr sich in einer Wiese fest. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten Beamte der PI Betzdorf eine nicht unerhebliche Alkoholisierung des Mannes fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Entsprechend wurde gegen den 24-jährigen ein Strafverfahren eingeleitet, in dessen Zuge eine Blutprobenentnahme veranlasst und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

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