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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährdung des Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Altenkirchen (Westerwald) (ots)

Am Freitag, den 17.04.2026 gegen 14:06, befuhr ein Fahrzeugführer mit einem grauen PKW Kombi die B8 / Frankfurter Straße in Altenkirchen. Kurz vor der Abfahrt nach Michelbach überholte dieser einen PKW und beschädigte diesen. Weiter musste ein entgegenkommender PKW hierdurch abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt danach fort und überholte im folgenden Kurvenbereich trotz Überholverbot mehrere Fahrzeuge. Im Rahmen der Fahndung konnte dieser angetroffen werden. Bei Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis sichergestellt. Gegen den 19-jährigen Fahrer wurden ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Fahrzeugführer die ebenfalls durch das Fahrzeug geschädigt wurden, sollen sich bei der Polizei in Altenkirchen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Tel. 02681-9460
Email. pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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