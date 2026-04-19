Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrug durch Spendensammler

Neuwied (ots)

Am 15.04.2026 gegen 15:44 Uhr wurden von der Polizei Neuwied eine männliche und eine weibliche Person in der Mittelstraße in Neuwied (Fußgängerzone) kontrolliert, die Geld für ein krankes Kind sammelten. Die beiden Personen führten ein Buch mit Unterschriften angeblicher Spender mit. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich jedoch Hinweise auf einen Bettelbetrug. Die Polizei sucht nach Zeugen, die ggf. von den Tätern angesprochen wurden und/oder Geld an diese gespendet haben. Hinweise bitte an die Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-8780 oder per Mail an pineuwied@polizei.rlp.de

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