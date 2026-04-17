Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtrag zu Presseerstmeldung: schwerer Verkehrsunfall B 42

Hammerstein, B 42 (ots)

Am heutigen Nachmittag befuhr die 59-jährige Fahrzeugführerin eines PKW die B 42 aus Neuwied kommend in Fahrtrichtung Bonn. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve in Höhe der Ortschaft Hammerstein verlor diese aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn, wo sie anschließend mit der Leitplanke kollidierte und mit dem PKW einer entgegenkommenden weiteren Fahrzeugführerin (66) frontal zusammenprallte. Diese wurde dadurch auf die Gegenfahrspur geschleudert und kam in der dortigen Leitplanke zum Stehen. Beide Unfallbeteiligte kam aufgrund ihrer schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrbahn war für die gesamte Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt und ist mittlerweile wieder freigegeben.

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