Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelkontakt

Hümmerich (ots)

Am 17.04.2026 gegen 15:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L270 auf Höhe der Gemarkung Hümmerich. Der Unfallverursacher befuhr mit einem PKW die L270 in Richtung Neustadt (Wied). In einer Kurve kam es zum Kontakt mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zum Unfallfahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

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