POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Hemdener Weg;
Unfallzeit: 23.03.2026, zwischen 09.55 Uhr und 10.30 Uhr;
Einen weißen Audi A3 angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Montagmorgen stand das Auto auf dem Hemdener Weg, als der Flüchtige es vorne links beschädigte. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)
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