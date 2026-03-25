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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Hemdener Weg;

Unfallzeit: 23.03.2026, zwischen 09.55 Uhr und 10.30 Uhr;

Einen weißen Audi A3 angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Montagmorgen stand das Auto auf dem Hemdener Weg, als der Flüchtige es vorne links beschädigte. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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