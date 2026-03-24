POL-BOR: Vreden - Nachtragsmeldung zu: Löscharbeiten erfordern Straßensperrung
Vreden (ots)
Die Sperrung der L608 in Vreden, zwischen Ellewick 34 und Abzweig Gaxel ist wieder aufgehoben. Wie berichtet war sie für Löscharbeiten durch die Feuerwehr erforderlich gewesen. (sb)
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