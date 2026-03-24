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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Nachtragsmeldung zu: Löscharbeiten erfordern Straßensperrung

Vreden (ots)

Die Sperrung der L608 in Vreden, zwischen Ellewick 34 und Abzweig Gaxel ist wieder aufgehoben. Wie berichtet war sie für Löscharbeiten durch die Feuerwehr erforderlich gewesen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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