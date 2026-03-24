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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Lünten - Kabelreste von Baustelle entwendet

Vreden (ots)

Tatort: Vreden-Lünten, Kirchstraße;

Tatzeit: 23.03.2026, 14.30 Uhr;

Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten in Vreden-Lünten einen großen Sack mit Kabelresten von einer Baustelle an der Kirchstraße. Die Täter verschafften sich widerrechtlich Zugang zum Gelände. Eine Zeugin beobachtete die Männer, als diese mit einem weißen Transporter vorfuhren und die Baustelle betraten. Auf Ansprache reagierten sie nicht. Anschließend verluden sie einen Sack in das Fahrzeug und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Personen werden wie folgt beschrieben: beide männlich, dunkle Haare. Der Fahrer war etwa 20 Jahre alt und trug eine Sonnenbrille. Der zweite Täter war etwa 15 Jahre alt und trug eine zerrissene Jeans. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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