POL-BOR: Vreden - Löscharbeiten erfordern Straßensperrung
Vreden (ots)
In Vreden ist zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Für die Löscharbeiten ist die L608 ab dem Bereich Ellewick 34 und Abzweig Gaxel gesperrt. Es wird über Wirtschaftswege abgeleitet. (sb)
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