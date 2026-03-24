POL-BOR: Vreden - Löscharbeiten erfordern Straßensperrung

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Wassermühlenstraße; Tatzeit: 23.03.2026, zwischen 14.25 Uhr und 15.00 Uhr; Den Einkauf in einem Verbrauchermarkt nutzten erneut Diebe im Kreis Borken. Die Kundin eines Geschäftes an der Wassermühlenstraße in Vreden war dabei das Ziel. Erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkte das Opfer, dass ihre Geldbörse fehlte. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor ...

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