POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Diebstahl aus Pkw

Rhede (ots) - Unfallort: Rhede, Neustraße; Unfallzeit: 23.03.2026, zwischen 16.20 Uhr und 16.50 Uhr; Einen VW Golf angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Rhede. Montagnachmittag stand das Auto auf einem Parkplatz an der Neustraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug auf der rechten Fahrzeugseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das ...

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