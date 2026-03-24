POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Diebstahl aus Pkw
Velen (ots)
Tatort: Velen-Ramsdorf, Zum Lünsberg;
Tatzeit: zwischen 22.03.2026, 18.00 Uhr und 23.03.2026, 20.30 Uhr;
Ein Infotainment-Display aus einem geparkten Pkw gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Velen-Ramsdorf. Dazu kam es zwischen Sonntag- und Montagabend an der Straße Zum Lünsberg. Die Unbekannten öffneten gewaltsam ein Schloss und gelangten so in das Innere. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)
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