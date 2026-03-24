PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: POL-MS: Aktueller Einsatz der Polizei im Zusammenhang mit dem Castortransport von Jülich nach Ahaus - Informationsstellen für Journalistinnen und Journalisten eingerichtet

Münster/Ahaus/Jülich (ots)

Aktuell startet ein polizeilicher Großeinsatz in Jülich zum Schutz des Castortransportes von Jülich nach Ahaus. Für Journalistinnen und Journalisten stehen Ansprechpartner an folgenden Adressen zur Verfügung:

Medienanlaufstelle im Bereich Ahaus - Schorlemerstraße/Schöppinger Straße, 48683 Ahaus

Medienanlaufstelle im Bereich Jülich - BAW Halle Wilhelm-Johnen-Straße/Leo-Brandt-Str., 52428 Jülich

Medienvertretende erreichen die Polizei Münster außerdem unter 0251 275-1010.

Die Polizei hat ab sofort ein Bürgertelefon unter der Nummer 0251 275 4711 eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihrem Anliegen rund um den Einsatz unter dieser Nummer an die Polizei wenden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 15:52

    POL-BOR: Vreden - Nachtragsmeldung zu: Löscharbeiten erfordern Straßensperrung

    Vreden (ots) - Die Sperrung der L608 in Vreden, zwischen Ellewick 34 und Abzweig Gaxel ist wieder aufgehoben. Wie berichtet war sie für Löscharbeiten durch die Feuerwehr erforderlich gewesen. (sb) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh), Markus Hüls (mh), Peter Lefering (pl), Thorsten ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 13:38

    POL-BOR: Vreden - Löscharbeiten erfordern Straßensperrung

    Vreden (ots) - In Vreden ist zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Für die Löscharbeiten ist die L608 ab dem Bereich Ellewick 34 und Abzweig Gaxel gesperrt. Es wird über Wirtschaftswege abgeleitet. (sb) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh), Markus Hüls (mh), Peter Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr) ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 10:48

    POL-BOR: Vreden-Lünten - Kabelreste von Baustelle entwendet

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden-Lünten, Kirchstraße; Tatzeit: 23.03.2026, 14.30 Uhr; Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten in Vreden-Lünten einen großen Sack mit Kabelresten von einer Baustelle an der Kirchstraße. Die Täter verschafften sich widerrechtlich Zugang zum Gelände. Eine Zeugin beobachtete die Männer, als diese mit einem weißen Transporter vorfuhren und die Baustelle betraten. Auf Ansprache ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren