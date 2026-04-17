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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessung L255, Niederbreitbach

Niederbreitbach (ots)

Am 17.04.2026 im Zeitraum von 11:30 bis 13:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus Geschwindigkeitsmessungen am Ortseingang von Niederbreitbach auf der L255, Jakobus-Wirth-Straße, durch. Gemessen wurde der aus Waldbreitbach kommende Verkehr innerhalb der Ortslage Niederbreitbach bei erlaubten 50km/h. Im oben genannten Zeitraum wurden 25 Fahrzeuge festgestellt, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten haben. Davon sind 20 Fahrzeugführer im Verwarngeldbereich festgestellt worden und gegen 5 Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auf die letztgenannten kommt zudem jeweils einen Punkt im Fahreignungsregister zu. Zudem wurden weitere Ordnungswidrigkeiten geahndet und bei einigen Fahrzeugen kleinere Mängel festgestellt, bei welchen die Fahrzeugführer/-halter zur Behebung aufgefordert worden sind.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch weiterhin entsprechende Kontrollmaßnahmen durchgeführt werden.

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIINSPEKTION
STRAßENHAUS
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon 02634 9520
Telefax 02634 952100
pistrassenhaus@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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