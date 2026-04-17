Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zusatztermin für Bewerbungstraining bei der Polizei Betzdorf

Betzdorf (ots)

Trainiere für den Einstellungstest der Polizei Rheinland-Pfalz

Die Polizei Betzdorf lädt am 27.04.2026 ab 17 Uhr zu einem weiteren exklusiven Bewerbertraining ein.

Aufgrund der sehr hohen Nachfrage im Rahmen der landesweiten Aktionswoche "Deine PoliZeit", bietet die Polizei Betzdorf erneut Teilnehmenden die Gelegenheit, sich gezielt auf das Auswahlverfahren der Polizei Rheinland-Pfalz vorzubereiten.

Unter fachkundiger Anleitung erfahrener Kolleginnen und Kollegen der Einstellungsberatung, werden praxisnah die Inhalte des Computertests sowie typische Interview-Situationen trainiert. Ziel ist es, Sicherheit zu gewinnen, Stärken überzeugend zu präsentieren und optimal vorbereitet in den Bewerbungsprozess starten zu können.

Das Angebot richtet sich an alle Interessierten ab 16 Jahre.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um schriftliche Anmeldung per E-Mail an pibetzdorf.einstellungsberatung@polizei.rlp.de gebeten.

Bewerbungsschluss ist der 24.04.2026.

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