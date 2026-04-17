Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Presseerstmeldung - schwerer Verkehrsunfall auf der B42
Hammerstein, B 42 (ots)
Aktuell ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 in Höhe der Ortschaft Hammerstein. Die Fahrbahn ist für die Dauer der Unfallaufnahme bis auf weiteres gesperrt. Wir bitten zunächst von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird umgehend nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizei Linz/Rhein
Telefon: 02644-943-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell