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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Presseerstmeldung - schwerer Verkehrsunfall auf der B42

Hammerstein, B 42 (ots)

Aktuell ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 in Höhe der Ortschaft Hammerstein. Die Fahrbahn ist für die Dauer der Unfallaufnahme bis auf weiteres gesperrt. Wir bitten zunächst von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird umgehend nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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