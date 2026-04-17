POL-PDNR: Presseerstmeldung - schwerer Verkehrsunfall auf der B42

Betzdorf (ots) - Trainiere für den Einstellungstest der Polizei Rheinland-Pfalz Die Polizei Betzdorf lädt am 27.04.2026 ab 17 Uhr zu einem weiteren exklusiven Bewerbertraining ein. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage im Rahmen der landesweiten Aktionswoche "Deine PoliZeit", bietet die Polizei Betzdorf erneut Teilnehmenden die Gelegenheit, sich gezielt auf das ...

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