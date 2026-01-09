Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zwei Treffer in einer Stunde

Zoll stellt 9.200 Zigaretten und 19.000 EUR Bargeld in Reitzenhain sicher

Erfurt / Reitzenhain (ots)

9.200 Zigaretten hat der Zoll am Montagvormittag (05.01.2026) bei der Kontrolle eines bulgarischen Transporters mit Anhänger am Grenzübergang Reitzenhain sichergestellt. Auf dem Anhänger befand sich ein VW-Transporter.

Die fünf Insassen, darunter ein Ehepaar (46 und 47 Jahre), gaben gegenüber den Beamten an, aus Bulgarien zu kommen und maximal 800 Zigaretten pro Person in ihrem Gepäck mitzuführen. Bei der anschließenden Kontrolle des angehangenen VW-Transporters entdeckten die Beamten zwischen den Sitzen insgesamt 7.600 Zigaretten mit bulgarischem Steuerzeichen, die in Decken eingewickelt und mit Klebeband zugeklebt waren.

Auf Nachfrage erklärten die Eheleute, dass die Zigaretten ihnen gehörten und diese für sie sowie für ihre Familie in Bremen gedacht waren. Der Ehemann gab zu, dass er das Risiko einer Zollkontrolle hierbei eingegangen sei.

Aufgrund des gewerblichen Verbringens von Tabakwaren und des Verdachts der Steuerhinterziehung haben die Beamten vor Ort ein Steuerstrafverfahren gegen das Ehepaar eingeleitet und die gesamten 9.200 Zigaretten der Eheleute sichergestellt. Anschließend konnten sie ihre Fahrt fortsetzen, werden jedoch in Kürze einen Tabaksteuerbescheid in Höhe von rund 2.000 EUR vom Zoll erhalten.

Kurze Zeit später kontrollierten die Beamten am Grenzübergang Reitzenhain ein PKW mit deutschem Kennzeichen. Auch nach mehrmaligem Befragen nach mitgeführten Zahlungsmitteln gab der 44-jährige Fahrer an, kein Bargeld dabeizuhaben. Bei der Kontrolle des Innenraums fanden die Beamten in einer Tasche auf dem Beifahrersitz rund 19.000 EUR.

Der Fahrer erklärte daraufhin, dass es sich um geschäftliches Geld handele und er vergessen habe, es anzugeben.

Die Beamten stellten das Bargeld sicher und leiteten gegen den 44-Jährigen ein Bußgeldverfahren wegen der Nichtanzeige des mitgeführten Bargelds ein. Im Rahmen eines Clearing-Verfahrens wird nun geprüft, ob das Geld möglicherweise aus illegalen Quellen stammt und Hinweise auf Geldwäsche vorliegen.

Anschließend konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

Zusatzinformation:

Tabakwaren:

Unter folgenden Voraussetzungen können Zigaretten steuerfrei aus anderen EU-Staaten nach Deutschland verbracht werden: Die Ware wurde in dem anderen EU-Staat ordnungsgemäß versteuert, wird von der Person selbst nach Deutschland befördert und ist für den Eigenbedarf dieser Person bestimmt (private Zwecke). Die Ware dient dem Eigenbedarf, wenn diese ausschließlich für den persönlichen Bedarf erworben wurde. Das Mitbringen von Ware für andere Personen (auch als Geschenk) ist damit nicht möglich.

Unter den oben genannten Voraussetzungen können innerhalb einer Richtmenge von 800 Zigaretten, Tabakwaren aus anderen EU-Staaten (mit Ausnahme der Sondergebiete) steuerfrei mitgebracht werden. Bei dieser Richtmenge wird ein Verbringen für den Eigenbedarf angenommen.

Barmittel:

Jede Person, die mit Barmitteln und gleichgestellten Zahlungsmitteln im Gesamtwert von 10.000 Euro oder mehr von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union nach Deutschland einreist oder aus Deutschland ausreist, muss diesen Betrag bei Kontrollen des Zolls auf Befragen mündlich anzeigen.

Bei Einreise aus einem Drittland nach Deutschland müssen Barmittel vorab mit einer Barmittelanmeldeerklärung angemeldet und gleichgestellte Zahlungsmittel hingegen auf Befragen des Zolls mündlich angezeigt werden.

Die Person hat die Pflicht, die Herkunft und Verwendung des Geldes nachzuweisen. Wer die Herkunft und Verwendung des Bargeldes nicht nachweisen kann, macht sich unter Umständen strafbar.

