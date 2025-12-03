HZA-EF: Zollservicepunkt Gera schließt /Aufgaben werden vom Zollamt Jena übernommen
Erfurt / Gera / Jena (ots)
Der Zollservicepunkt Gera in der Vogtlandstraße 8 (ElsterCube) schließt am 12. Dezember 2025. Die Aufgaben werden vom zuständigen Zollamt Jena übernommen.
Das Zollamt Jena befindet sich in der Göschwitzer Straße 34 in 07745 Jena und ist mit dem Auto und dem öffentlichen Nahverkehr gut zu erreichen (Bahnhof: Jena-Göschwitz, Straßenbahn-Haltestelle: Ernst-Ruska-Ring).
Öffnungszeiten
Montag: 07:00 - 15:30 Uhr
Dienstag: 07:00 - 15:30 Uhr
Mittwoch: 10:00 - 15:30 Uhr
Donnerstag: 07:00 - 15:30 Uhr
Freitag: 07:00 - 14:30 Uhr
Kontakt
Telefon: 03641 2802-10
E-Mail: poststelle.za-jena@zoll.bund.de
Paketsendungen, die bislang beim Zollservicepunkt Gera zur Abfertigung lagern, müssen bis zum 11. Dezember 2025 dort abgeholt werden.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Erfurt
Franziska Weber
Telefon: 0361 60176 117
E-Mail: presse.hza-erfurt@zoll.bund.de
www.zoll.de
Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell