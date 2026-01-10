FW Xanten: 26. gemeinsame Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Xanten

Feuerwehr Xanten

Xanten

Die Feuerwehr Xanten hat am gestrigen Freitag ihre 26. gemeinsame Jahreshauptversammlung durchgeführt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen neben dem Rückblick auf das vergangene Jahr insbesondere personelle Weichenstellungen für die Zukunft der Feuerwehr. Der Jahreshauptversammlung vorangegangen war in diesem Jahr eine Anhörung der gesamten Feuerwehr Xanten durch den Kreisbrandmeister. Anlass hierfür war die turnusgemäße Neuwahl der Leitung der Feuerwehr. Da der langjährige Leiter der Feuerwehr Markus Windhuis nicht erneut für das Amt zur Verfügung steht, soll die zukünftige Leitung der Feuerwehr aus Thomas Scheffler, Martin Ostermann und Marcel Jansen bestehen. Die neue Führung setzt sich zum Ziel, die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortzuführen und die Feuerwehr Xanten auch künftig leistungsfähig, modern und zukunftssicher aufzustellen. Die endgültige Übernahme der Leitungsfunktionen steht unter dem Vorbehalt der formellen Bestellung durch den Stadtrat der Stadt Xanten. Nach Abschluss dieses Verfahrens wird die neue Wehrleitung ihre Arbeit offiziell aufnehmen.

In ihren Grußworten bedankten sich Bürgermeister Rafael Zur, der Leiter der Feuerwehr Markus Windhuis und Kreisbrandmeister Markus Janßen für das Engagement und die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr 2025. Anschließend wurden verdiente Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden für ihre Tätigkeiten geehrt, befördert oder in die Ehrenabteilung verabschiedet.

Im Jahresbericht vermittelte Pressesprecher Philipp Schäfer einen Überblick über die im Jahr 2025 geleisteten Einsätze und Veranstaltungen. So wurden insgesamt 234 Einsätze bearbeitet (Vorjahr 237), die sich unter anderem auf 43 Brandeinsätze, 115 technische Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen, Ölspuren, Personen in verschlossenen Wohnungen, 15 sonstige Einsätze und 61 Fehlalarme aufteilten.

Zur Zeit sind 194 Einsatzkräfte im aktiven Dienst, hinzu kommen 37 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr sowie 21 Kinder der Jugendfeuerwehr. Die Ehrenabteilung besteht aus 53 Kameraden.

Neben den laufenden Unterhaltungskosten für Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstung, den Personalkosten (Ausbildung, Unfallkasse, Untersuchungen etc.) wurden viele Beschaffungen zur Sicherstellung des Brandschutzes getätigt.

Für das Jahr 2026 sind weiterhin kontinuierliche Investitionen zur Verbesserung des Brandschutzes in Xanten vorgesehen. Unter anderem werden die Auslieferungen und Übergaben diverser Fahrzeuge realisiert.

