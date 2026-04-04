Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Reh im Wesel-Datteln-Kanal und Verkehrsunfall mit einer Verletzten

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Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 4. April 2026 um 10:20 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Tier in Not" zum Wesel-Datteln-Kanal alarmiert.

Noch bevor die Einsatzkräfte ausrückten, kam von der Polizei die Entwarnung, dass sich das Tier selbstständig aus dem Kanal befreit hatte.

Kurz darauf wurden die Einheiten Hünxe und Bucholtwelmen um 10:33 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Auslaufende Betriebsmittel" zur Weseler Straße im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert.

An der Einsatzstelle hatte sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ereignet. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Eine Person wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

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