POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

Neustadt (Wied) (ots) - Am 17.04.2026 gegen 15:35 Uhr kam es in der Provinzialstraße in Neustadt (Wied) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW mit Anhänger. Durch den Aufprall wurde eine Person schwer verletzt. Beim LKW wurde der Tank aufgerissen, so dass eine große Menge Diesel ausgelaufen ist. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die L255 in der Ortslage Neustadt (Wied)ist aktuell für die ...

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