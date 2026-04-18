Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr
Altenkirchen (ots)
Am Samstag, dem 18.04.2026, gegen 02:55 Uhr wurde der Polizei Altenkirchen ein auffälliges Fahrzeug mitgeteilt, welches in Altenkirchen die Kölner Straße befuhr. Im Zuge einer Fahndung konnte der 24 Jahre alte Fahrer ermittelt werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich zu verantworten haben.
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