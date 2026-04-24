PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrunkener Randalierer beschädigt Fahrzeuge und Gartenmöbel

Anröchte (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Anwohner im Dahlienweg durch das laute Herumschreien eines Mannes geweckt. Beim Blick nach draußen auf die Straße stellte er fest, dass ein alkoholisierter 39-jähriger Mann aus Anröchte gegen mehrere geparkte Fahrzeuge und Gartenmöbel trat und diese dadurch beschädigte. Der Anwohner wählte richtigerweise den Notruf. Die Einsatzkräfte konnten den polizeibekannten Tatverdächtigen anschließend an seiner Wohnanschrift antreffen und in Gewahrsam nehmen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 07:55

    POL-SO: Auto kollidiert mit Baum - zwei Verletzte

    Lippetal (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Lippetal wurden am Donnerstagabend (23. April) zwei Autofahrer verletzt. Ein 34-jähriger Mann aus Hamm fuhr gegen 22:40 mit seinem VW Golf auf der Nordwalder Straße in Richtung Hovestadt, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Das Auto wurde durch die Kollision zurück auf die Straße geschleudert und blieb im ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 13:46

    POL-SO: Körperverletzung in Bad Sassendorf - Polizei sucht die Beteiligten

    Bad Sassendorf (ots) - Am Mittwoch, den 22.04.2026 gegen 18:15 Uhr, meldete eine Zeugin eine Prügelei zwischen einem Mann und einer Frau in der Gartenstraße in Bad Sassendorf. Nun sucht die Polizei die beiden Beteiligten. Vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich sowohl der Mann als auch die Frau unerkannt von der Örtlichkeit. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren