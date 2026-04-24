Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrunkener Randalierer beschädigt Fahrzeuge und Gartenmöbel

Anröchte (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Anwohner im Dahlienweg durch das laute Herumschreien eines Mannes geweckt. Beim Blick nach draußen auf die Straße stellte er fest, dass ein alkoholisierter 39-jähriger Mann aus Anröchte gegen mehrere geparkte Fahrzeuge und Gartenmöbel trat und diese dadurch beschädigte. Der Anwohner wählte richtigerweise den Notruf. Die Einsatzkräfte konnten den polizeibekannten Tatverdächtigen anschließend an seiner Wohnanschrift antreffen und in Gewahrsam nehmen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

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