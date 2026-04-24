Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto kollidiert mit Baum - zwei Verletzte

Lippetal (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Lippetal wurden am Donnerstagabend (23. April) zwei Autofahrer verletzt.

Ein 34-jähriger Mann aus Hamm fuhr gegen 22:40 mit seinem VW Golf auf der Nordwalder Straße in Richtung Hovestadt, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Das Auto wurde durch die Kollision zurück auf die Straße geschleudert und blieb im gegenüberliegenden Graben stehen.

Ein dahinter fahrender 41-jähriger Mann aus Hamm konnte seinen VW Taigo nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass das Fahrzeug mit dem VW Golf kollidierte, dessen Front auf die Fahrbahn ragte. Der 34-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, der 41-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Die beiden beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.

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