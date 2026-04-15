Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Verkehrsunfallflucht: Zwei Seniorinnen in Linienbus verletzt - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Mittwochvormittag kam es im Bereich der Straße "An der Philippschanze" zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrgäste eines Linienbusses verletzt wurden. Der Verursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle.

Gegen 10:20 Uhr befuhr ein Linienbus der Linie 62 die dortige Busspur in Fahrtrichtung Pariser Straße. Zeitgleich war ein schwarzer Kleinwagen links davon auf dem danebenliegenden PKW-Fahrstreifen in gleicher Richtung unterwegs.

In Höhe der Stahlbergstraße bog der schwarze Kleinwagen unvermittelt nach rechts ab und kreuzte dabei die Fahrspur des Busses. Um eine direkte Kollision mit dem Auto zu verhindern, musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten.

Durch das abrupte Bremsmanöver verloren zwei Seniorinnen im Alter von 77 und 83 Jahren den Halt und stürzten im Innenraum des Busses zu Boden. Beide Frauen erlitten Verletzungen an der linken Körperseite (Arme, Hüfte und Beine).

Eine Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die zweite Geschädigte kam mit leichteren Blessuren davon und benötigte keine unmittelbare medizinische Versorgung.

Der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Kleinwagens setzte die Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um die Verletzten und die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Da bislang lediglich bekannt ist, dass es sich um einen schwarzen Kleinwagen handelte, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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