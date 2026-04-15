PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim - Brand in Hochhausaufzug - Technischer Defekt als Ursache

Mainz (ots)

Am gestrigen Dienstagvormittag, den 14. April 2026, kam es in einem Hochhaus in der Elsa-Brändström-Straße zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund einer Brandentwicklung innerhalb einer Aufzugsanlage.

Gegen 11:00 Uhr meldeten Bewohner eine starke Rauchentwicklung im oberen Bereich des Hochhauses. Die eintreffenden Kräfte der Berufsfeuerwehr Mainz sowie der Freiwilligen Feuerwehr Gonsenheim lokalisierten den Brand auf dem Dach einer Aufzugskabine im Bereich des 15. Obergeschosses. Aufgrund der Rauchausbreitung über den Aufzugsschacht mussten mehrere Etagen kontrolliert und die Bewohner des 11. Stockwerks kurzzeitig evakuiert werden.

Nach eingehender Untersuchung der betroffenen technischen Komponenten kann der Anfangsverdacht einer Straftat ausgeschlossen werden. Das Spurenbild deutet zweifelsfrei auf einen technischen Defekt in der Steuerungselektronik der Aufzugsanlage hin.

Die Einsatzstelle wurde zur Instandsetzung und Schadensabwicklung an die Hausverwaltung sowie die zuständige Wartungsfirma übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 08:45

    POL-PPMZ: Trickdiebstahl durch falsche Telekom-Mitarbeiter

    Mainz - Mombach (ots) - Am Dienstag, 14.04.2026, zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr kam es in Mainz Mombach zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 86-jährigen Mainzerin. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Haustür der Seniorin und gab sich als Mitarbeiter der Telekom aus. Unter dem Vorwand, notwendige Reparaturarbeiten durchführen zu müssen, verschaffte er sich Zutritt in das ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Ladendiebstahl in Supermarkt

    Mainz-Bretzenheim (ots) - Am Montag, 13.04.2026, gegen 12:27 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in Mainz-Bretzenheim zu einem Ladendiebstahl durch zwei männliche Personen. Mitarbeiter beobachteten, wie die Männer mehrere Waren in ihre Kleidung sowie in einen mitgeführten Trolley verstauten. Im Kassenbereich wurden sie angesprochen, als sie versuchten, den Markt ohne Bezahlung zu verlassen. Die hinzugerufene Polizei ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Mainzer Innenstadt

    Mainz (ots) - Am Montag, 13.04.2026, gegen 14:30 Uhr, kam es in einem Laden in der Bahnhofstraße in der Mainzer Innenstadt zu einem Taschendiebstahl. Die Geschädigte befand sich in einem Geschäft, als sie von einer bislang unbekannten Frau angerempelt wurde. Dabei nahm sie ein Geräusch wahr, das sie mit dem Öffnen eines Reißverschlusses in Verbindung brachte. Kurz darauf stellte sie fest, dass ihr auf dem Rücken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren