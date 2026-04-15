Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim - Brand in Hochhausaufzug - Technischer Defekt als Ursache

Mainz (ots)

Am gestrigen Dienstagvormittag, den 14. April 2026, kam es in einem Hochhaus in der Elsa-Brändström-Straße zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund einer Brandentwicklung innerhalb einer Aufzugsanlage.

Gegen 11:00 Uhr meldeten Bewohner eine starke Rauchentwicklung im oberen Bereich des Hochhauses. Die eintreffenden Kräfte der Berufsfeuerwehr Mainz sowie der Freiwilligen Feuerwehr Gonsenheim lokalisierten den Brand auf dem Dach einer Aufzugskabine im Bereich des 15. Obergeschosses. Aufgrund der Rauchausbreitung über den Aufzugsschacht mussten mehrere Etagen kontrolliert und die Bewohner des 11. Stockwerks kurzzeitig evakuiert werden.

Nach eingehender Untersuchung der betroffenen technischen Komponenten kann der Anfangsverdacht einer Straftat ausgeschlossen werden. Das Spurenbild deutet zweifelsfrei auf einen technischen Defekt in der Steuerungselektronik der Aufzugsanlage hin.

Die Einsatzstelle wurde zur Instandsetzung und Schadensabwicklung an die Hausverwaltung sowie die zuständige Wartungsfirma übergeben.

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