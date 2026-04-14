Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebstahl in Supermarkt

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Montag, 13.04.2026, gegen 12:27 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in Mainz-Bretzenheim zu einem Ladendiebstahl durch zwei männliche Personen.

Mitarbeiter beobachteten, wie die Männer mehrere Waren in ihre Kleidung sowie in einen mitgeführten Trolley verstauten. Im Kassenbereich wurden sie angesprochen, als sie versuchten, den Markt ohne Bezahlung zu verlassen. Die hinzugerufene Polizei traf die Beschuldigten schlafend im Büro des Ladendetektivs an.

Beide Männer machten keine Angaben zum Sachverhalt. Die Verständigung war aufgrund unzureichender Deutschkenntnisse sowie mutmaßlicher Alkoholisierung erschwert. Im Rahmen der Durchsuchung konnten bei den Beschuldigten unter anderem mehrere Fertignudelgerichte, alkoholische Getränke, Erfrischungsgetränke sowie weitere Lebensmittel aufgefunden werden.

Die Männer führten weder Ausweisdokumente noch Bargeld mit sich. Die Identität des 29-jährigen Beschuldigten konnte vor Ort festgestellt werden. Der zweite Beschuldigte verweigerte zunächst die Angabe seiner Personalien und wurde zur weiteren Identitätsfeststellung zur Polizeiinspektion Mainz 3 verbracht. Dort konnte die Identität des 44-Jährigen zweifelsfrei geklärt werden.

Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 44-jährige Beschuldigten plötzlich aggressiv und schlug mit dem Kopf gegen eine Wand. Zur Verhinderung weiterer Selbstgefährdung wurde der Mann durch die eingesetzten Beamten zu Boden gebracht und gefesselt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

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