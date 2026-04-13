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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingewahrsamnahme nach Ladendiebstahl

Nieder-Olm (ots)

Am Freitag, 10.04.2026, gegen 07:15 Uhr, meldete ein Mitarbeiter eines Supermarktes am Bussolengo-Platz in Nieder-Olm über den Notruf eine randalierende Person in den Verkaufsräumen.

Die eingesetzten Polizeikräfte trafen vor Ort auf zwei Mitarbeiter des Marktes. Der Randalierer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Richtung Pariser Straße entfernt.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme gab ein Mitarbeiter an, dass der Randalierer den Markt trotz eines bestehenden Hausverbotes betreten habe. Nachdem er den Mann darauf angesprochen habe, sei es zunächst zu einer kurzen Rangelei gekommen. In deren Verlauf habe der Randalierer dem Mitarbeiter mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen und anschließend die Örtlichkeit verlassen.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der 44-jährige Randalierer im Umfeld angetroffen werden. Aufgrund der Tatsache, dass dieser der Polizei bereits am Vortag mehrfach strafrechtlich wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch und gemeinschädlicher Sachbeschädigung in Erscheinung getreten war und angekündigt hatte, erneut gegen das Hausverbot zu verstoßen, wurde durch einen Richter die Ingewahrsamnahme bis 18:00 Uhr angeordnet, um weitere Straftaten zu verhindern.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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