Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in Mainz-Weisenau

Mainz (ots)

Am Freitag, 10.04.2026, gegen kurz vor 12:00 Uhr, kam es in der Chattenstraße im Mainzer Stadtteil Weisenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Eine 29-jährige Autofahrerin befuhr die Chattenstraße in aufsteigender Richtung und tastete sich in den Kreuzungsbereich des Radwegs vor. Dabei übersah sie einen von links kommenden 58-jährigen Radfahrer, der den Radweg in Richtung Portlandstraße befuhr.

Der Radler kollidierte mit der linken Seite des Autohecks und verletzte sich. Darüber hinaus entstand Sachschaden am Fahrzeug sowie am Fahrrad.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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